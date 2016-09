IKEA’s Summer Collection At Sahel, New Cairo

IKEA has the basics of a chic, relaxing and comfortable outdoor hangout panned out for you with its 2016 Summer collection.



VÄDDÖ table+2 chairs, white (LE1,285). HÄRÖ / VÄSTERÖN Table and two stools, white, orange (LE 585).

The Swedish furniture giant recently expanded to Sahel with a villa in Amwaj Sidi Abdel Rahman where you can choose the items you need, pay at the bank, bring back the receipt and relax while the items are delivered and installed at your place.



ÄPPLARÖ Brown-stained sun lounger (LE 1,295). NÄSTÖN Light red seat/back pad (LE 195).

Or pay a visit to the Cairo Festival City branch and pick up some of these outdoor furnishings for that perfect summer vibe right at home.



VINDALSŐ Table and four reclining chairs (LE 10,475). LÅNGHOLMEN / LÖKÖ Beige parasol with base (LE 1,540).



HINDÖ Grey greenhouse cabinet (right side of the picture], LE 995). HINDÖ Shelving unit (on the left side of the picture, LE 895). INGEFÄRA Plant pot with saucer (LE 29). SOCKER Watering can in assorted colors (LE 129).



BUSSAN Orange beanbag (LE 1,395). SOLVINDEN LED solar-powered pendant lamp in globe white (LE 75).